Berlin – Tag & Nacht: Jade lässt Schmidti im Stich!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist Schmidti total glücklich – und das trotz seiner Krankheit! Denn er will Jade das Ja-Wort geben und die Hochzeit steht kurz bevor. Doch es scheint alles anders zu kommen: Sie hat Zweifel und ergreift die Flucht! Wird sie Schmidti doch nicht heiraten?

Als Schmidti eine Auswahl von Brautkleidern für Jade aufs Hausboot kommen lässt, läuft sie weinend weg. Er versteht die Welt nicht mehr und glaubt, dass Jade die Hochzeit nur aus Mitleid durchziehen will. Daraufhin cancelt er das Ganze.

Jade hat noch gar kein Klein

Schmidti ist schon am Morgen total euphorisch, als er glaubt, dass Jade sich ihr Hochzeitskleid liefern lassen hat. Doch es stellt sich raus, dass sie noch gar kein Kleid hat, weshalb er ihr spontan eine Auswahl aufs Hausboot liefern lässt. Jade ist total überfordert mit der Situation, was Schmidti allerdings nicht merkt. Stattdessen macht er das Matrix als Location klar und freut sich, Jade davon zu berichten.

Schmidti sagt die Eheschließung ab

Doch zu seiner Verwunderung läuft sie weinend davon und schließt sich in ihrer Kabine ein. Schmidti schafft es nicht, an Jade heranzukommen und erfährt erst durch einen Trick, dass sie große Angst vor der Hochzeit hat. Schmidti ist fassungslos, dass Jade ihn offenbar nur aus Mitleid heiraten will, und beschließt, die Eheschließung abzusagen.