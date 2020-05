Berlin – Tag & Nacht: Jade erfährt die Wahrheit über Schmidti!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist Schmidti schwer erkrankt und muss bald sterben. Kürzlich hat er auch Krätze eingeweiht. Mit Jade hat er hingegen Schluss gemacht. Nun packt Krätze aus und schildert ihr, was mit Schmidti wirklich los ist.

Nachdem Krätze gegenüber Jade ausgepackt und ihr von der Krankheit von Schmidti erzählt hat, sucht sie diesen umgehend auf. In einer emotionalen Liebeserklärung macht sie Schmidit klar, dass sie für ihn da ist – in guten wie in schlechten Zeiten.

Jade ist am Boden zerstört

Schmidti kann es kaum ertragen mitanzusehen, wie Jade unter der Trennung von ihm leidet. Dennoch bleibt er bei seiner Entscheidung, auch wenn Krätze ihn vom Gegenteil überzeugen will. Es ist das Beste so, er hat ohnehin nicht mehr lange zu leben. In der Hoffnung, dass Jade besser mit ihm abschließen kann, macht Schmidti sich sogar vor ihren Augen an andere Frauen heran. Der Plan scheint aufzugehen: Jade ist am Boden zerstört und versucht, Schmidti zu hassen.

Doch für Krätze ist das Maß voll: Er kann die Wahrheit nicht länger für sich behalten und erzählt Jade von der Krankheit seines besten Freundes. Kurz darauf schlägt Jade bei Schmidti auf und will ihn zurück. Und als sie ihm hoch und heilig verspricht, zu ihm zu halten und die schweren Zeiten mit ihm durchzustehen, ist er völlig ergriffen und kann nicht widerstehen… RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.