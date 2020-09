Berlin – Tag & Nacht: Irina verdreht Ole den Kopf!

Nachdem Fabrizio seinem Kumpel bei “Berlin – Tag & Nacht” geraten hat, nicht so hohe Ansprüche an die Frauen zu haben, lässt sich Ole auf ein Date mit einem Mädchen ein, das eigentlich nicht sein Typ ist. Dann taucht plötzlich Irina auf und verdreht Ole den Kopf.

Als Ole beim Onlinedating in die Offensive gehen will, macht Fabrizio ihm klar, dass er einfach zu hohe Ansprüche an die Frauen hat. Widerwillig versucht sich Ole damit abzufinden, dass er Kompromisse eingehen muss, und lässt sich sogar auf ein Date mit einer Frau ein, die ihn optisch eigentlich nicht anspricht. Umso überraschter ist er, als sich das Date als echt cooles Mädel entpuppt, die die gleichen Interessen wie er hat.

Ole lässt Date für seine Traumfrau sitzen

Doch gerade als Ole kurz davor ist einzusehen, dass nicht nur die äußeren, sondern auch die inneren Werte zählen, tut sich für ihn die Chance auf ein Date mit der heißen Irina auf. Sofort wirft Ole seine guten Vorsätze über Bord und lässt sein Date für diese Traumfrau sitzen. Dabei juckt es ihn auch nicht, dass er für sein unfaires Verhalten die Quittung bekommt. Er hat nur noch Augen für Irina und malt sich schockverliebt Chancen bei ihr aus. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.