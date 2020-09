Berlin – Tag & Nacht: Irina nutzt Ole gnadenlos aus!

Ole muss bei “Berlin – Tag & Nacht” seine Mutter um finanzielle Unterstützung bitten, um Irina teure Geschenke machen zu können. Fabrizio warnt seinen Freund eindringlich vor seiner neuen Flamme. Doch Ole sieht seine Traumfrau weiter mit völlig verblendetem Blick.

Ole ist noch immer hin und weg von dem Abend mit Irina und sicher, dass er bei ihr landen kann. Gleichzeitig weiß er, dass er dringend Geld benötigt, um seiner Traumfrau das zu bieten, was sie seiner Meinung nach verdient. Leider ist Ole aber schon völlig abgebrannt für diesen Monat. Und nachdem sein Plan, mit Rubbellosen reich zu werden, kläglich gescheitert ist, sieht er nur noch einen Ausweg: seine Mutter um Geld anpumpen – das funktioniert immer!

Ole macht Irina teure Geschenke

Ole fackelt nicht lange und beschenkt Irina weiter, was ihm sogar ein zweites Date mit ihr einbringt. Fabrizio macht Ole daraufhin eine saftige Ansage, wie blöd er eigentlich ist, sich derart ausnutzen zu lassen. Auch JJ appelliert besorgt an Fabrizio, Ole vor ihrer Freundin zu beschützen. Doch der lässt sich nicht beirren. Er ist sicher, dass Irina auf ihn steht und schlägt jegliche Bedenken in den Wind. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.