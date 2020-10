Berlin – Tag & Nacht: Irina macht sich an Basti ran!

Irina findet bei “Berlin – Tag & Nacht” in Basti einen neuen Verehrer – sehr zum Verdruss von Ole. Er will, dass sich seine Traumfrau klar zu ihm bekennt, aber die will sich nicht entscheiden. Für Ole ist klar, dass er alles tun wird, um bei Irina das Rennen zu machen.

Nachdem Ole am Vortag von Irina nicht rangelassen wurde, will er sie am Morgen verführen. Doch anstatt des ersehnten Sex‘ flippt Irina komplett aus und findet Oles Verhalten rüpelhaft und übergriffig. Verschämt fürchtet er, übers Ziel hinausgeschossen zu sein. Doch zum Glück ist ihre Wut bald wieder verflogen.

Basti hat Interesse an Irina

Später findet Ole sehr zu seinem Ärgernis heraus, dass nun auch Basti Interesse an Irina hat, glaubt aber selbstbewusst, dass dieser sowieso keine Chance gegen ihn hat. Leider muss er kurz darauf erfahren, dass seine Traumfrau ihn ausgerechnet für Basti versetzt hat. Wütend platzt Ole in das Date der beiden und stellt Irina zur Rede.

Sie kann sich nicht zwischen Basti und Ole entscheiden

Will sie nun Basti oder ihn? Umso perplexer ist er, als Irina klarmacht, dass sie sich nicht entscheiden kann. Ole trifft diese Nachricht wie ein Schlag. Dennoch will er Irina nicht aufgeben – ebenso wenig wie Basti. Die beiden Kontrahenten sind bereit für den Kampf… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.