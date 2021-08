Berlin – Tag & Nacht: Hochzeit von Joe und Paula droht zu platzen!

Bei Joe und Paula ist das Ja-Wort in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ trotz des Heiratsantrags nicht sicher. Dem steht nicht nur die Scheidung von Peggy entgegen. Paula selbst wird von Zweifeln geplagt. Doch Joe will nicht aufgeben und lässt sich etwas Besonderes einfallen.

Nachdem Paula einen Heiratsantrag von Joe bekommen hat, müssten die beiden eigentlich richtig glücklich sein. Doch Joe muss Paula am Morgen gestehen, dass da noch eine Sache zwischen ihnen steht: die Scheidung von Peggy. Dummerweise reagiert Peggy nicht auf Joes Nachricht, was ihn und Paula ziemlich verunsichert. Während er nun alle Hebel in Bewegung setzt, um den Weg für die Hochzeit zu ebnen und dafür sogar die Scheidung ohne Peggys Zustimmung durchboxen will, wird Paula von ihrem schlechten Gewissen eingeholt.

Paula nimmt den Heiratsantrag von Joe an

Sie gesteht Joe schließlich, dass sie die Hochzeit auf diese Weise nicht durchziehen kann. Joe ist schwer getroffen. Doch er will Paula unbedingt heiraten, denn er ist einfach sicher, dass sie die Richtige ist. Aufgeben kommt für ihn jedenfalls nicht in Frage und so macht er Paula kurzerhand erneut einen Antrag – diesmal total romantisch. Paulas ist geradezu überwältigt: Sie nimmt an und wischt ihre Zweifel beiseite… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.