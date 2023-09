Berlin – Tag & Nacht: Hiobsbotschaft für Toni!

Als im Hotel eine Hiobsbotschaft die nächste jagt und Toni in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ völlig erschöpft und fertig am Ende des Tages nach Hause kommt, beschließt sie, sich ehrlich zu fragen, wie lange sie den Job im Hotel eigentlich noch durchhalten kann und will.

Toni möchte den Tag bereits am Morgen verfluchen, als die Waschmaschine im Loft den Geist aufgibt. Spontan nimmt sie ihre Schmutzwäsche mit ins Hotel, um sie während der Arbeit zu waschen. Dort wartet allerdings schon die nächste Hiobsbotschaft auf sie: Das Haus ist voll und ihre Kollegin krank. Toni arbeitet wie eine Verrückte, doch als sie dann auch noch von einem weiblichen Gast fälschlicherweise des Diebstahls beschuldigt wird, droht ihr kurzzeitig sogar die Entlassung.

Toni droht die Entlassung

Toni kann zwar letztlich alles aufklären, dennoch droht ihr Ärger von ihrem Chef, als der ihre Klamotten in der Hotelwäsche findet. Völlig fertig kehrt sie am Abend zurück und muss sich fragen, wie lange sie diesen Job noch durchhält. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.