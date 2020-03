Berlin – Tag & Nacht: Henry macht Milla ein unmoralisches Angebot!

Nach einigem Hin und Her nimmt Milla bei „Berlin – Tag & Nacht“ das unmoralische Angebot von Henry an. Dabei treibt er es für ihren Geschmack zu sehr auf die Spitze, was sie unter keinen Umständen hinnehmen will. Kurzerhand startet sie eine perfide Racheaktion.

Milla kann nicht glauben, welches unmoralische Angebot Henry ihr da gerade unterbreitet hat. Auch wenn zwischen den beiden zweifellos eine sexuelle Spannung besteht, lehnt sie entschieden ab. Am nächsten Tag holt sie jedoch die Realität wieder ein – die Showgirls stehen erneut ohne Jobs da. Obwohl Millas Mitbewohner sie zunächst in ihrer Entscheidung bestärken, kann Olivia sie schließlich doch zum Umdenken bewegen: Milla beschließt, auf Henrys Angebot einzugehen, zumal sie ihn wirklich heiß findet.

Milla lockt Henry in eine Falle

Gleichzeitig stellt sie ihm gegenüber deutlich klar, dass ihrerseits keinerlei Gefühle im Spiel sind. Als Henry sie hinhalten will, um noch mehr Zeit mit ihr zu verbringen, wird Milla bewusst, dass er sie vollkommen vereinnahmt. Das kann sie nicht zulassen – und plant Revanche. Wenig später lockt sie Henry in eine Falle, die es in sich hat. Geht sie zu weit? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.