Berlin – Tag & Nacht: Henry in Handschellen abgeführt!

Olivia hat bei „Berlin – Tag & Nacht“ keine Lust, sich weiter von Henry manipulieren zu lassen. Sein Angebot ist ihr egal, sie will, dass er für seine Taten büßt – und ruft die Polizei, die Henry aus dem Matrix abführt. Olivias Triumph ist aber nicht von Dauer.

Olivia kann es nicht fassen, dass Henry am Morgen versucht, sie einzulullen, damit sie sein Alibi nicht platzen lässt. Selbstbewusst macht sie ihm klar, dass er sie nicht länger verarschen kann und sie ihn bei der Polizei anzeigen wird. Doch dann appelliert Olivias Bruder Raffael an sie, einen Deal einzugehen: Henry ist bereit, die Schulden ihrer Eltern zu übernehmen, wenn sie im Gegenzug die Polizei raushält.

Henry hat Olivia in der Hand

Olivia lässt sich schließlich auf das verlockende Angebot ein, doch ist schnell genervt, als ihr klar wird, dass Henry sie nun in der Hand hat. Seine Arroganz ist für sie einfach unerträglich – und so schaltet sie am Ende doch die Polizei ein. Als Henry im Matrix abgeführt wird, triumphiert Olivia. Doch auf dem nächtlichen Nachhauseweg bekommt sie den Schreck ihres Lebens: Henry steht vor ihr und droht, sie fertigzumachen. Ein Glück, dass plötzlich Milla zur Stelle ist und Henry zur Hölle schickt – erst einmal…