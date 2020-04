Berlin – Tag & Nacht: Henry hat das Herz von Olivia erobert!

Olivia ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ geknickt, nachdem Henry ihr mitteilt, dass er keine ernsthaften Ambitionen hat. Doch später schöpft sie erneut Hoffnung, als ihr Schwarm sie unerwartet zu einem Romantik-Date einlädt. Ihr Herz hat Henry nun endgültig erobert.

Olivia ist entschlossen, Henry für sich zu gewinnen und verführt ihn direkt am Morgen. Doch gerade, als sie sich auf der Siegerstraße wähnt, betont Henry, dass das zwischen ihnen beiden nichts Ernstes ist. Olivia versetzt das einen Stich, aber sie versucht trotzdem, cool zu bleiben. Außerdem erfreut es sie, dass sie ganz nebenbei Lukasz mit Henry eifersüchtig machen kann.

Ist Milla eifersüchtig?

Milla wurmt es ebenfalls, Olivia und Henry zusammen zu sehen, behauptet allerdings vehement, nicht eifersüchtig zu sein. Nach dem kleinen Dämpfer am Morgen ist Olivia umso verzückter, als Henry sie plötzlich mit einem romantischen Date überrascht. Sie genießt die gemeinsame Zeit mit ihm in vollen Zügen und muss sich am Ende des Tages eingestehen, dass sie sich Hals über Kopf in Henry verliebt hat.