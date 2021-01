Berlin – Tag & Nacht: Hat sich Mike in Pia verliebt?

Bei “Berlin – Tag & Nacht” hat Mike erst kürzlich Kim den endgültigen Laufpass gegeben. Hat er es aber nun auf Pia abgesehen? Er spürt, dass es zu ihr eine besondere Verbindung gibt. Ob sich die beiden näher kommen werden?

Mike (Filip Nikolic) spürt, dass es zwischen ihm und Pia eine besondere Verbindung gibt. Obwohl er eigentlich erst richtig über die Trennung von Kim (Nathalie Bleicher-Woth) hinwegkommen will, lässt er seinen Gefühlen später freien Lauf und küsst Pia auf ihrer WG-Einstandsparty.

Mike findet Pia cool

Als Mike am Morgen einen lustigen Moment mit Pia erlebt, muss er erneut feststellen, wie cool und unkompliziert er diese Frau findet. Schweren Herzens erinnert er sich jedoch daran, dass er sich eigentlich auf nichts Neues einlassen wollte. Erst einmal möchte er die Trennung von Kim richtig verarbeiten. Als dann jedoch seine Ex im LA aufschlägt und ihn erneut mit einer tränenreichen Szene zurückgewinnen will, ist Mikes gute Laune dahin.

Genervt putzt er Kim richtig herunter. Erst als Pia am Abend ihren Einstand in der WG feiert, steigt sein Glücksbarometer erneut und Mike fragt sich, warum genau er sich eigentlich zurückhalten sollte. In einem ungezwungenen Moment wirft Mike all seine Zweifel über Bord und er küsst Pia… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.