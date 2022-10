Berlin – Tag & Nacht: Hat Schmidti eine heimliche Verehrerin?

Schmidti glaubt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, dass er eine heimliche Verehrerin hat. Doch die Geschenke, die im Kräsch eintrudeln, sind für Franzi bestimmt. Sie gibt dem Verantwortlichen eine Chance, obwohl er gar nicht in ihr Beuteschema passt. Schmidti ist baff.

Schmidti glaubt, eine heimliche Verehrerin zu haben, weil immer wieder Geschenke im Kräsch eintrudeln. Dass Franzi sich darüber amüsiert, lässt Schmidti an sich abprallen. Er fragt sich den ganzen Tag über, wer seine Verehrerin ist, die sich einfach nicht zu erkennen gibt. In seiner Neugierde tritt Schmidti in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Dann stellt sich heraus, dass es gar nicht um ihn geht.

Schmidti hat kein Glück bei den Frauen

Die Geschenke waren für Franzi bestimmt. Doch als sich ihr Verehrer schließlich zu erkennen gibt und so gar nicht in Franzis Beuteschema passt, reagiert Schmidti schadenfroh. Franzi entscheidet sich aber, dem Typen eine Chance zu geben. Schmidti ist baff und etwas enttäuscht, weil er mal wieder leer ausgegangen ist. Er scheint bei den Frauen einfach kein Glück zu haben. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.