Berlin – Tag & Nacht: Hat die Liebe von Lilli und Denny noch eine Chance?

Nachdem Lilli von Denny bei „Berlin – Tag & Nacht“ aus einer brenzligen Situation befreit wird, erklärt sie ihm, wie viel er ihr bedeutet. Erst kann Denny ihr nicht vergeben, doch nach einer Aussprache wird beiden klar: Ihre Liebe ist stärker als alle Differenzen.

Am Morgen beginnt Denny, sich Sorgen um Lilli zu machen, weil sie nicht nach Hause gekommen ist. Völlig panisch ruft sie ihn schließlich an und teilt ihm mit, dass sie sich vor der Ami-Band im Bad des Hotels eingeschlossen hat und jetzt schreckliche Angst hat.

Denny rettet Lilli

Denny lässt keine Zeit verstreichen und macht sich mit Joe auf den Weg, um Lilli zu retten. Nachdem sie außer Gefahr ist, ist er erleichtert, aber verzeihen kann er ihr nicht – nach allem, was war. Doch dann macht Lilli ihm eine Liebeserklärung und es kommt zu einer emotionalen Aussprache. Dabei thematisieren die beiden endlich die Probleme in ihrer Beziehung, mit denen sie seit ihrem Umzug nach Berlin zu kämpfen haben.

Die beiden versöhnen sich wieder

Nachdem alles gesagt ist, was zwischen ihnen stand, beschließen Denny und Lilli, sich zu versöhnen. Denn sie lieben sich immer noch. Und als am Ende des Tages die ganze WG-Familie zusammenkommt, wird ihnen dankbar bewusst, was für ein schönes neues Zuhause sie in der Hauptstadt gefunden haben. Die ganze Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.