Berlin – Tag & Nacht: Hammer-Comeback! Peggy kommt zurück

Katrin Hamann zählte zu DEN Urgesteinen bei „Berlin – Tag & Nacht“. Bereits vor einigen Jahren ist die Peggy-Darstellerin aus der RTLZWEI-Soap ausgestiegen. Doch nun steht ihr überraschendes Comeback bevor.

Über viele Jahre zählten Joe (Lutz Schweigel) und Peggy (Katrin Hamann) zu DEM Traumpaar bei „Berlin – Tag & Nacht“. In der Daily erlebte die Ehe viele Höhen und Tiefen. Peggy hatte die Stadt nach einem Feuerdrama in der WG verlassen – doch der Abschied war wohl nicht endgültig. Denn nun kommt sie wieder nach Berlin zurück.

Peggy feiert ihr Comeback bei „Berlin – Tag & Nacht“

Ihr Comeback feiert Katrin Hamann am 2. November 2022 um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Die Episode trägt den Namen „Peggy???“. Wie ihre Rückkehr in der Soap aussieht, ist aber noch nicht bekannt. Einige Details gibt es aber bereits in der Vorschau der kommenden Folgen zu lesen. In der Episode am 5. November lernt Peggy beispielsweise den Bruder von Joe kennen. Peggy hat demnach besonders viele Fragen zu Bruno, denn schließlich kannte sie ihn bisher nicht. Die Stimmung zwischen Joe und Peggy könnte kaum besser sein – doch das ändert sich schlagartig, als Paula aufkreuzt.

Darum steig Katrin Hamann damals wirklich bei BTN aus

Katrin Hamann hat erstmal eine Auszeit genommen. Im Jahr 2020 hat die Darstellerin verraten, weshalb sie damals wirklich bei „Berlin – Tag & Nacht“ ausgestiegen ist. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich bei ‚Berlin – Tag & Nacht‘ mitspielen durfte. Ich habe in der Zeit viel dazu gelernt und vermisse das Drehen und die Kollegen. Doch irgendwann kam ein Punkt nach knapp 10 Jahren, wo man sich um sich selber kümmern will, weil viel liegen geblieben ist und ich auch gesundheitlich viele Termine wahrnehmen muss“, erzählte die Beauty mal im exklusiven Interview mit KUKKSI.

„Ich habe in den knapp 10 Jahren viel erlebt und gesehen. Es wurde sehr viel umgesetzt, ich durfte Spielen und habe coole Menschen kennengelernt. Ich habe selber gemerkt, wie sich mein Spielen verbessert hat. Ich fand die Zeit wunderschön. Natürlich gab es auch mal negative Momente, aber das hat man in jedem Job. Insgesamt war es aber sehr cool und ich werde die Zeit bei BTN nie vergessen. Darüber werde ich später meinen Kindern auch erzählen", verriet Katrin Hamann weiter.