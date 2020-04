Berlin – Tag & Nacht: Geiseldrama! Lara bedroht Toni mit einer Schusswaffe

Lara radikalisiert sich bei „Berlin – Tag & Nacht“ immer mehr und rutscht in die rechte Szene ab. Doch nun scheint die Situation komplett zu eskalieren: Sie nimmt Toni als Geisel und bedroht sie mit einer Schusswaffe!

Die Situation rund um Lara wird immer bedrohlicher. Der schlechte Einfluss bei „Berlin – Tag und Nacht“ geht von ihrem Bruder René aus, welcher eng mit dem rechten Milieu verbunden ist. Und Lara rutscht immer weiter rein – das wird auch immer gefährlicher für Dean, welcher sich immer wieder rassistische Sprüche von ihr anhören muss. Doch auch seine Schwestern und Toni stehen in der Schusslinie der Gang.

Lara will Toni mit Schusswaffe umbringen

Toni ist total gerührt, dass Connor und Dean auf die vor der Schule warten und ihr viel Glück bei der Bio-Prüfung wünschen. Doch dann der Schock: Die beiden Jungs beobachten, wie Lara die Schule betritt – und sie hat eine Schusswaffe dabei! Connor und Dean wird klar, dass sie sofort handeln müssen – doch sie kommt zu spät: Lara hat bereits alle Schüler aus dem Klassenzimmer geschickt. Nur Toni soll noch im Raum bleiben – dann richtet Lara die Waffe auf sie.

Die Situation wird immer bedrohlicher

Die Schule muss daraufhin evakuiert werden und alle Schüler sowie Lehrere verlassen umgehend das Gebäude. Connor und Dean gehen jedoch in das Gebäude rein, um Toni zu retten – doch bringen sie sich damit womöglich selber in Gefahr? Die Zeit scheint zu rennen. Denn Lara hat ein Ziel: Sie will Toni umbringen – aus Rache für ihren Bruder. Nachdem Lara merkt, dass Toni von Connor und Dean unterstützt wird, scheint die Situation völlig zu eskalieren und wird immer bedrohlicher. Ob das gut gehen wird oder wird Lara tatsächlich Toni umbringen? Das ganze Drama zeigt RTLZWEI in der Folge am 22. April 2020 bei „Berlin – Tag & Nacht".