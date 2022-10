Berlin – Tag & Nacht: Geht Nino eine Beziehung mit Sina ein?

Nino lässt sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ von Sina zum Schule schwänzen überreden. Am Ende des Tages brechen sie in ein Strandbad ein. Dort hat Nino mit Sina den Sex seines Lebens. Danach ist er aufgewühlt. Ist Nino bereit, eine Beziehung mit Sina einzugehen?

Nino lässt sich bereitwillig von Sina zum Schule schwänzen überreden. Die beiden verbringen einen aufregenden Party-Tag zusammen. Auch Lynn und Chiara sind am Start, doch Nino hat nur Augen für Sina. Sie ist aufgekratzt und schlägt vor, in ein Strandbad einzusteigen und dort schwimmen zu gehen. Nino ist Feuer und Flamme.

Nino hat Gefühle für Sina

Nach einer Verfolgungsjagd mit einem Security-Mitarbeiter hat er im Strandbad mit Sina den Sex seines Lebens. Danach ist Nino aufgewühlt. Er muss sich eingestehen, dass seine Gefühle für Sina immer stärker werden. Vielleicht könnte er sich sogar eine richtige Beziehung mit ihr vorstellen.