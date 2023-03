Berlin – Tag & Nacht: Gefühle für Mike! Folgenschwerer Entschluss von Amelie

Amelie schafft es in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nicht länger, ihre aufkeimenden Gefühle für Mike zu leugnen und vertraut sich ihren Freundinnen an. Während Lynn ihr rät, die Sache lieber wieder zu vergessen, bestätigt Sina Amelie darin, einen Schritt auf Mike zuzugehen.

Amelies Frust über Millas anhaltende Funkstille sowie ihre aufkeimenden Gefühle für Mike machen ihr zunehmend zu schaffen. Als Amelie am Morgen erneut mit ihrem schmachtenden Blick an Mike kleben bleibt, kann sie ihre Gefühle nicht länger leugnen und vertraut sich Lynn an. Die rät ihr dringend, sich dieses Gefühl schnellstmöglich aus dem Kopf zu schlagen.

Amelie fasst einen dramatischen Entschluss

Sina hingegen findet, dass Amelie ihren Gefühlen nachgehen sollte. Schließlich scheint sie ja ihrer Mutter inzwischen egal zu sein. Völlig fertig und hin- und hergerissen wird Amelie einmal mehr von Mike aufgefangen. Nun unternimmt Amelie einen letzten verzweifelten Versuch, Milla zu kontaktieren. Als die sie jedoch erneut kalt ignoriert, fast Amelie schließlich tief verletzt und trotzig einen folgenschweren Entschluss.