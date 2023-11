Berlin – Tag & Nacht: Für Mike bricht eine Welt zusammen!

Um seinem Vater das Geld für die Krebsbehandlung in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ geben zu können, versucht Mike verzweifelt an einen Kredit bei der Bank zu kommen. Doch als der Plan scheitert, greift er in seiner Überforderung nach dem letzten verbliebenden Strohhalm.

Morgens schöpft Mike plötzlich wieder Hoffnung, als ihm ein Bankberater die Möglichkeit eines Kredits für die Krebsbehandlung seines Vaters in Aussicht stellt. Überhastet versichert er daraufhin Frank, dass nun alles in Ordnung ist. Frank schöpft endlich wieder neuen Lebensmut. Als Mike allerdings später eine Ablehnung von der Bank erhält, bricht für ihn eine Welt zusammen.

Kann Mike seinen Vater noch retten?

Er weiß nicht, wie er die schlechte Nachricht überbringen soll. In seiner verzweifelten Bemühung, seinen Vater doch noch zu retten, greift er nach dem letzten verbleibenden Strohhalm. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.