Berlin – Tag & Nacht: Fremdgeh-Eklat um Jonas eskaliert!

Jonas sorgt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ sich um Joe und die drohende Haftstrafe. Zugleich bereut er, Lynn mit Sina betrogen zu haben. Fälschlicherweise gesteht Sina wiederum, ihm die Drogen untergeschoben zu haben – und dann legt ihr Bruder Noah ein Geständnis ab.

Jonas plagt nicht nur die Sorge um Joe, sondern auch die Angst vor dem Knast und das schlechte Gewissen, weil er Lynn mit Sina betrogen hat. Als Sina ihm dann fälschlicherweise gesteht, dass sie ihm die Drogen untergeschoben hat, flippt Jonas aus. Er wünscht ihr die Pest an den Hals. Kurz darauf nimmt aber plötzlich Noah die Schuld auf sich und Jonas versteht die Welt nicht mehr. Schließlich gesteht Sina, dass Noah tatsächlich der Verantwortliche ist, weil er sich für Jonas‘ Untreue rächen wollte.

Jonas muss nicht in den Knast

Neben der Empörung, stellt sich bei Jonas dann doch noch Erleichterung ein: Er muss nicht in den Knast! Aber die Freude hält nicht allzu lang, denn nun will Lynn wissen, warum Noah Jonas so etwas antut. Diese Frage kann Jonas seiner Freundin natürlich nicht beantworten, denn dadurch käme seine Untreue doch noch ans Licht. Mit dieser Angst muss er nun leben. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.