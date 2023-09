Berlin – Tag & Nacht: Franzi wird alles zu viel!

Franzi nimmt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ der gescheiterte Einnistungsversuch mehr mit, als sie zugeben möchte. Doch als ihr alles zu viel wird, beschließt sie, mit einem zweiten Versuch erst einmal warten zu wollen und vorerst wieder Normalität einkehren zu lassen.

Franzi gibt sich am Morgen die Schuld dafür, dass die Einnistung nicht geklappt hat. Als sie im Café den Anblick einer glücklichen Schwangeren nicht ertragen kann, flieht sie nach Hause und beißt in ihrer Trauer sogar Schmidti weg, um nur noch allein zu sein. Krätze will nicht hinnehmen, wie sehr seine Freunde unter dem geplatzten Traum vom Baby leiden, und schlägt ihnen vor, einen mit Ben-Daniels Sparkonto finanzierten zweiten Versuch zu starten.

Franzi will zur Normalität zurückkehren

Damit stößt er Franzi vor den Kopf. Sie ist dafür körperlich und mental noch nicht bereit. Franzi überzeugt ihre Freunde davon, das Baby-Thema vorerst auf Eis zu legen und wieder in die Normalität zurückzukehren.