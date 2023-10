Berlin – Tag & Nacht: Franzi und Krätze können Hausboot-Baby nicht zeugen!

Franzi und Krätze bringen es in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nicht übers Herz, gemeinsam auf natürlichem Wege das Hausboot-Baby zu zeugen. Und auch Emmi und Schmidti sind sichtlich erleichtert, als sie erfahren, dass ihre Partner nicht miteinander geschlafen haben.

Der große Tag steht an und Krätze will mit Franzi auf natürlichem Wege das Hausboot-Baby zeugen. Doch obwohl Emmi und Schmidti die Kabine schön hergerichtet haben und auch Krätze und Franzi versuchen, sich auf ihre Art in Stimmung zu bringen, klappt es nicht. Die beiden zögern den Akt immer weiter hinaus, während Emmi und Schmidti glauben, es geht bereits hoch her zwischen den beiden. Dabei müssen sie zugeben, wie schwer ihnen diese Vorstellung fällt.

Franzi und Krätze konnten nicht miteinander schlafen

Aber selbst, als Krätze und Franzi es ernsthaft versuchen, endet alles in einer mittelgroßen Katastrophe und am Ende müssen sich die beiden eingestehen: Es bringt nichts. Die Situation ist einfach zu merkwürdig. Aber sie sind erleichtert, als Emmi und Schmidti sie dafür nicht verurteilen, sondern im Gegenteil ebenfalls froh sind, dass die beiden nicht miteinander schlafen konnten. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.