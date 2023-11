Berlin – Tag & Nacht: Franzi kann Schmidti nicht verzeihen!

Franzi gelingt es in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nicht, Schmidti zu verzeihen. Erst durch ein rührendes Video von Schmidti schafft sie es, ihm noch eine Chance zu geben. Zusammen mit der Hausbootfamilie verabschiedet sich Franzi endgültig von ihren Babyplänen.

Franzi fühlt sich morgens vom Rest der Hausboot-Crew indirekt unter Druck gesetzt, sich um des lieben Friedens Willen ebenfalls mit Schmidti aussöhnen zu müssen. Da Franzi nicht dazu bereit ist, beschließt sie, zu André zu ziehen, um Abstand zu schaffen. Als Schmidti von ihren Plänen erfährt, ist er am Boden zerstört, lässt sich jedoch von Emmi dazu motivieren, Franzi irgendwie aufzuhalten.

Franzi wird durch ein Gespräch mit Krätze nachdenklich

Nachdem Franzi durch ein Gespräch mit Krätze nachdenklich geworden ist und sich mit Schmidti aussprechen will, bricht sie die Aktion zunächst ab, als dieser in einem albernen Kapitänskostüm auftaucht und wenig traurig über ihren Auszug zu sein scheint. Doch als Krätze ihr ein rührendes Video von Zukunftsschmidti im Kapitänskostüm zeigt, springt Franzi über ihren Schatten und versöhnt sich mit ihm. Glücklich will die vereinte Hausbootfamilie endgültig die Babypläne begraben und zu neuen Ufern aufbrechen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.