Berlin – Tag & Nacht: Franzi hat sich in Schmidti verliebt!

Franzi versucht in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ alles, um ein weiteres Treffen von Schmidti und Katja zu verhindern. Doch alle ihre Pläne scheitern. Vor Emmi gibt sie schließlich zu, sich in Schmidti verliebt zu haben. Ermutigt beschließt Franzi, um Schmidti zu kämpfen.

Franzi schlägt morgens unangemeldet auf dem Hausboot auf. Als sie dort auf Schmidti und Katja in einer sehr vertrauten Situation trifft, wird ihr erneut klar, dass sie ernsthafte Gefühle für Schmidti hat. Fest entschlossen, Schmidtis anstehendes Sex-Date mit Katja zu verhindern, greift Franzi in die Trickkiste und manipuliert im Kräsch-Café einige Geräte, um Schmidti aufzuhalten.

Kämpft Franzi um Schmidti?

Doch als dies nicht funktioniert und Emmi sie irritiert zur Rede stellt, muss Franzi ehrlich zugeben, dass sie in Schmidti verknallt ist. Emmi bestärkt sie darin, um ihn zu kämpfen. Nun will Franzi ihren ganzen Mut zusammennehmen und ihr Glück versuchen. Doch als sie am Hausboot auf Schmidti und Katja trifft, muss sie sich schweren Herzens eingestehen, dass sie zu spät kommt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.