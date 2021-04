Berlin – Tag & Nacht: Fluchtversuch! Polizei-Einsatz um Toni

Connor gibt Toni bei “Berlin – Tag & Nacht” deutlich zu verstehen, dass er ihr ab sofort nicht mehr im Weg stehen will. Doch als sie zurück ins Versteck kommt, sind die Aktivisten in heller Aufregung: Jemand hat sie an die Polizei verraten. Die Gruppe muss fliehen!

Toni plagen noch immer große Zweifel, ob sie für das neue Leben im Untergrund wirklich gemacht ist. In ihrem Kummer stattet sie Dean einen Besuch ab und vertraut sich ihm an. Kurz darauf taucht zu Tonis Überraschung auch Connor auf und macht ihr klar, dass er ihr ab sofort nicht länger im Weg stehen wird.

Polizei nimmt Aktivisten ins Visier

Zurück im Versteck geht plötzlich jedoch ein Hinweis ein: Offenbar wurden Aaron und die Aktivisten angeschwärzt und die Polizei befindet sich bereits auf dem Weg zu den Aktivisten. Es bleibt keine andere Wahl: Die Gruppe muss schnellstes ihre Sachen zusammenpacken und an einen sicheren Ort fliehen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.