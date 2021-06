Berlin – Tag & Nacht: Fliegt die heimliche Affäre von Milla auf?

Nach einem schönen Tag am See wird Milla in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ von der Realität eingeholt: Als Pia ihr unter Tränen erzählt, dass sie Mike noch einmal nach dem wahren Trennungsgrund fragen möchte, bekommt sie Panik. Wird ihre heimliche Affäre ans Licht kommen?

Milla plant mit Eric einen Überraschungstag. Ihre fröhliche Stimmung erhält jedoch einen ersten Dämpfer, als Mike seine baldige Rückkehr ins Loft ankündigt. Milla will diese Vorstellung aber nicht an sich heranlassen und stürzt sich umso heftiger in den gemeinsamen Tag mit Eric und Amelie an der Seehütte. Dort kann sie tatsächlich abschalten und Mike endlich mal vergessen. Danach hat sie sogar richtig guten Sex mit Eric.

Milla wird von der Realität eingeholt

Aber als sie nachts Pia weinend in der Küche antrifft, holt sie die Realität wieder ein, denn Pia hat einen Plan: Sie will von Mike endlich wissen, wieso er sie verlassen hat. Und sie ist fest entschlossen. Sie wird keine Ruhe geben, bis sie die Wahrheit kennt. Milla kann nur hoffen, dass er bei diesem Gespräch die Klappe halten und ihre kurze Affäre für sich behalten kann. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.