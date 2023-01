Berlin – Tag & Nacht: Fliegt die Fake-Beziehung von Schmidti und Franzi auf?

In der ersten Runde des Pärchenwettbewerbs müssen Schmidti und Franzi in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ feststellen, dass sie kaum Details übereinander wissen. Ganz im Gegenteil zu Emmi und Krätze, die im Wettbewerb glänzen können. Doch Franzi will so leicht nicht aufgeben.

Schmidti, Franzi, Emmi und Krätze fiebern dem neuen Tag entgegen, denn heute kommt endlich jemand von der Kondomfirma, um die Details des Pärchen-Wettbewerbs zu besprechen. Zunächst hört es sich so an, als wären die Aufgaben ziemlich leicht zu bewältigen. Schmidti und Franzi fühlen sich siegessicher. Doch bereits in der ersten Fragerunde scheitern die beiden, weil sie nicht wirklich viele Details übereinander wissen.

Erfolgreiche Fragerunde für Emmi und Krätze

Ganz anders als Emmi und Krätze, die ihnen ihre erfolgreiche Fragerunde siegessicher unter die Nase reiben. Schmidti will daraufhin schon aufgeben, weil er fürchtet, dass ihre Fake-Beziehung im Laufe des Wettbewerbs auffliegen wird. Aber Franzi, angestachelt von Emmis und Krätzes Siegerlächeln, will nicht aufgeben. Zu Schmidtis Erleichterung schmiedet sie bereits einen Plan, wie die beiden weiter im Rennen bleiben können. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.