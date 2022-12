Berlin – Tag & Nacht: Finn ignoriert Toni!

Finns Verhalten ihr gegenüber verwirrt Toni in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ sehr. Erst ignoriert er sie tagelang, dann fängt er plötzlich wieder an, mit ihr zu flirten. Durch Dennys Rat kommen sich die beiden näher, bis Finn einen erneuten Kussversuch von Toni abbricht.

Toni ist nach ihrem gescheiterten Kuss und Finns tagelangen Versuchen, ihr aus dem Weg zu gehen, überaus verwirrt. Finn tut auf einmal so, als wäre nichts zwischen ihnen gewesen. Doch plötzlich albert er wieder mit ihr herum. Und dann beginnt er sogar zu flirten. Toni versteht die Welt nicht mehr und holt sich Rat bei Denny. Der vermutet, dass Finn nur Katz-und-Maus mit ihr spielt und sicher nicht widerstehen kann, wenn sie sich ihm gegenüber wirklich als hilflose kleine Maus darstellt.

Finn flirtet wieder mit Toni

Von Dennys Rat überzeugt, setzt Toni diesen in die Tat um. Tatsächlich scheint es so, als würde Finn wieder mit ihr flirten. Erneut nimmt sie all ihren Mut zusammen und küsst ihn. Doch wieder blockt Finn ab. Völlig verwirrt, stellt Toni ihn zur Rede. Daraufhin gesteht er ihr, dass sie sich die Flirts durchaus nicht eingebildet hat und er sie wirklich mag. Dennoch versucht er ihr klarzumachen, dass er sie nur enttäuschen würde. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.