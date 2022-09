Berlin – Tag & Nacht: Findet Schmidti seine große Liebe?

Laut Horoskop soll Schmidti in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ seine große Liebe finden. Er glaubt, dass es sich dabei um eine hübsche Kundin im Kräsch handelt. Das ist allerdings nicht der Fall. Als Udo vermutet, dass Franzi gemeint sein könnte, wird Schmidti unsicher.

Nachdem Udo ihm sein Horoskop vorgelesen hat, glaubt Schmidti, dass eine hübsche Kundin im Kräsch sein Schicksal sein könnte. Doch die Liebe ist nicht ganz so nah, wie es sein Horoskop vermuten lassen könnte. Nach einem ganzen Tag voller Flirtversuche stellt sich heraus, dass die vermeintliche Dame seines Herzens bereits vergeben ist.

Franzi lenkt Schmidti ab

Enttäuscht kehrt Schmidti ins Kräsch zurück und wird dort von der mitfühlenden Franzi abgelenkt. Da fällt bei Udo der Groschen. Er stellt die Vermutung in den Raum, dass womöglich Franzi die große Liebe ist, von der in dem Horoskop die Rede war. Schmidti will davon nichts wissen und stellt sofort klar, dass Udo völlig auf dem Holzweg ist. Franzi und er sind nur Freunde. Oder? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.