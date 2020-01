Berlin – Tag & Nacht: Piet hintergeht Basti!

Basti ist erfreut, dass Piet ihm bei „Berlin – Tag & Nacht“ nach dem Heizungsausfall netterweise eine vorübergehende Bleibe bei sich zu Hause anbietet. Als ihm wenig später aber bewusst wird, dass Piet ihn mit einer Tücke in seine Wohnung gelockt hat, flippt er aus.

Basti merkt schon nach einer Nacht in seiner „Notunterkunft“ bei Piet, dass er es dort unter keinen Umständen lange aushält. Doch seine Hoffnung, wieder in seine Wohnung zurück zu können, zerschlägt sich, als das Ersatzteil für seine Heizung nicht aufgetrieben werden kann. Notgedrungen muss er also fürs Erste bei Piet bleiben – und er beschließt, das Beste aus der Situation machen.

Piet hat Basti absichtlich sabotiert

Daher kommt es ihm sehr zupass, dass Piet mit dem ganzen Papierkram für das Matrix überfordert ist. Basti stürzt sich in die Arbeit, um damit seinem Kumpel unter die Arme zu greifen und hat sogar richtig Spaß dabei. Doch dann stößt er bei der Suche nach einem Aktenordner auf das abhandengekommene Teil seiner Heizung. Fassungslos begreift Basti, dass Piet seine Heizung absichtlich sabotiert hat, damit er zu ihm zieht und ihm Gesellschaft leistet… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.