Berlin – Tag & Nacht: Feuer-Inferno! Die WG fackelt komplett ab

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ kamen zuletzt zahlreiche Darsteller zurück. Doch in der Serie endet eine Ära: In der WG kommt es zu einem Feuer-Drama! Damit verschwindet das Loft aus der Serie. Die Bude fackelt komplett ab und ist nicht mehr bewohnbar.

Mit der WG bei „Berlin – Tag & Nacht“ fing damals alles an. In der Serie wollten die Bewohner ihr zehnjähriges Jubiläum sowie die Schwangerschaft von Peggy feiern. Doch Theo kann nicht ertragen, dass er Peggy für immer an Joe verloren. Deshalb zündet er das Loft an – er ahnt aber nicht, dass sich Peggy noch immer in der Wohnung befindet. Die Blondine ist in der Feuer-Hölle gefangen und schwebt dann sogar ins Lebensgefahr.

Die WG verschwindet aus der Serie

Die WG wird tatsächlich aus der Serie verschwinden – in der Folge am 06. Juli 2020 ist die Kult-Wohnung letztmalig in der Serie zu sehen. Die Bewohner kommen dann in einem leerstehenden Bordell unter. „Diese Flammen sind echt“, erzählt Lutz Schweigel in der Bild-Zeitung. Die Räume wurden tatsächlich kontrolliert angezündet, wie das Blatt berichtet. Es waren eine Notärztin, zwei Sanitäter, vier Feuerwehrleute sowie ein Special-Team für die Pyro-Effekte während den Dreharbeiten anwesend.

So war der Drehtag

Und wie war der Drehtag? „Das war schon aufregend, einerseits, weil man wusste, okay, jetzt ist die Zeit in diesem zweiten Zuhause erst mal vorbei, andererseits war der Dreh selbst natürlich spannend. Man wollte wissen, wie werden die Explosion und das Feuer inszeniert und dargestellt. Es war aufregend, weil ich wusste, du rennst da jetzt in so ein Feuermeer rein“, sagt Lutz Schweigel der Zeitung. „Man selbst hat diese Art der Inszenierung, solche Explosionen, noch nicht gedreht. So etwas kennt man sonst nur aus Hollywood-Filmen, das fand ich schon eine interessante Nummer“, so Falko Ochsenknecht. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? Berlin – Tag & Nacht: Brandanschlag auf die WG! Verliert Peggy ihr Baby?