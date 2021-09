Berlin – Tag & Nacht: Felix will Amelie zurück!

Die Idee ihrer Mutter, einen Ausflug zur Kartbahn in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zu machen, kommt bei Amelie nicht gut an. Doch nachdem die beiden offen darüber geredet haben, lässt sie sich auf die Aktion ein. Der Tag wird super, bis am Abend Felix bei Amelie aufkreuzt.

Milla ist am Morgen optimistisch. Schließlich scheint es so, als würden sie und Amelie sich wieder annähern. Doch als Mike ins Spiel kommt, macht Amelie direkt wieder genervt dicht. Milla überrascht sie kurzerhand mit einem Ausflug zur Kartbahn, womit sie ihre Tochter aber unbeabsichtigt vor den Kopf stößt. Das letzte Mal waren sie nämlich zusammen mit Eric dort. Doch Milla schafft es schließlich mit einem emotionalen Appell, Amelie davon zu überzeugen, dass Mike endgültig Geschichte ist und sie immer Millas Nummer eins bleiben wird.

Plötzlich taucht Felix wieder auf

Sie wollte mit dem Trip zur Kartbahn vor allem an schöne Momente in ihrer Vergangenheit anknüpfen. Milla hofft, dass nun endlich wieder alles so wird wie früher. Amelie zeigt Verständnis für ihre Mutter, und die beiden finden endlich wieder zueinander. Doch während Milla happy glaubt, dass nun nichts und niemand sich mehr zwischen sie und Amelie drängen kann, taucht plötzlich Felix auf: Er will Amelie zurück.