Berlin – Tag & Nacht: Fake-Date zwischen Schmidti und Franzi!

Damit sich Franzi in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nicht mehr so einsam fühlt, organisiert Schmidti spontan ein Fake-Date für sie und ihn. Leif ist sich sicher, dass Schmidti echte Gefühle für Franzi hat. Doch der behauptet nach wie vor, nur an Sex interessiert zu sein.

Schmidti erfährt, dass Franzi wegen ihrer Fake-Beziehung keine anderen Dates mehr hat und sich deshalb einsam fühlt. Um ihr etwas Gutes zu tun, organisiert er in der Kneipe ein verrückt-spontanes Pseudo-Date, mit dem er Franzi überraschen möchte. Die Überraschung gelingt und die beiden haben dann auch viel Spaß miteinander.

Schmidti genießt die Zeit mit Fake-Freundin Franzi

Sogar Schmidti selbst genießt die Zeit mit seiner Fake-Freundin zunehmend. Als er Leif davon berichtet, unterstellt der ihm, echte und ernsthafte Gefühle für Franzi zu entwickeln. Schmidti schiebt diese Behauptung uneinsichtig von sich und betont, dass er höchstens Sex mit ihr will. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.