Berlin – Tag & Nacht: Fabrizio und JJ kommen sich näher!

Fabrizio und JJ geraten bei „Berlin – Tag & Nacht“ in Streit, versöhnen sich jedoch später wieder und haben bei einer Partie Billard viel Spaß. Fabrizio wird dabei schmerzlich bewusst, dass JJ ihm immer noch viel bedeutet und „nur“ Freundschaft bei ihm nicht klappt.

Fabrizio zerdeppert aus Versehen eine Diskokugel, die JJ in ihrer Bar anbringen wollte. Sie unterstellt ihm daraufhin Absicht, was ihm ziemlich gegen den Strich geht. Doch dann regt sich in Fabrizio das schlechte Gewissen: Er kauft ihr kurzerhand eine neue Kugel und entschuldigt sich. Als JJ ihm großmütig verzeiht und die Stimmung sich zwischen ihnen löst, ist Fabrizio überglücklich.

Fabrizio und JJ haben viel Spaß

Anschließend liefern sich die beiden ein spannendes Duell am Billardtisch und haben jede Menge Spaß. Außerdem kommt es zu einem nahen Moment, in dem es heftig zwischen ihnen knistert. Als JJs Freund anruft, landet Fabrizio jedoch wieder auf dem harten Boden der Tatsachen und entzieht sich der Situation. Später stellt er JJ gegenüber klar, dass eine Freundschaft zwischen ihnen nicht funktionieren kann, wobei er ihr jedoch verschweigt, dass er immer noch Gefühle für sie hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.