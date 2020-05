Berlin – Tag & Nacht: Fabrizio sorgt für Zoff!

Fabrizio will mit Joe bei „Berlin – Tag & Nacht“ schrottreifes Auto gemeinsam auf Vordermann bringen. Blöd nur, dass er eigentlich mit Peggy verabredet war. Diese geigt ihm später gehörig die Meinung, weil er nicht beim Termin war. Sieht Joe den Fehler ein?

Eigentlich will Joe mit Peggy zu einem Versicherungstermin, aber Fabrizio hat andere Pläne für seinen Kumpel. Er schleppt ihn kurzerhand mit zu einer richtigen Schrottkarre, um diese gemeinsam wieder flott zu machen. Zuerst ist Joe nur halbherzig bei der Sache und will den Termin mit Peggy nicht verpassen, aber bald übermannt ihn die Schrauberleidenschaft und tatsächlich bekommen die beiden die Rostlaube am Ende zum Laufen.

Joe war mit Peggy verabredet

Darüber vergisst er dummerweise die Verabredung mit Peggy und bekommt dafür von ihr einen Einlauf. Sie ist total enttäuscht, dass sie sich nicht auf ihn verlassen konnte. Joe fühlt sich zu Unrecht angegriffen, für ihn ist das lediglich ein Patzer, den man verzeihen kann. Um sich abzureagieren, schleppt ihn Fabrizio daraufhin ins LA14 und beide lassen sich hemmungslos zulaufen. Zurück in der WG, verweist Peggy den betrunkenen Joe aufs Sofa, wo er selig einschläft. Für ihn war es trotz allem ein geiler Tag… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.