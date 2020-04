Berlin – Tag & Nacht: Fabrizio & Ole kommen zurück!

Das ist echt mal eine krasse Überraschung für die Fans! Bei „Berlin – Tag & Nacht“ kehren zwei Urgesteine zurück: Fernando Dela Vega in der Rolle als Fabirizio und Falko Ochsenknecht alias ‚Ole ohne Kohle‘ drehen wieder für die Serie.

Beide Darsteller gehören zu den Urgesteinen der Serie und standen seit der ersten Folge vor der Kamera. „Kein Aprilscherz. Ich danke für dieses Geschenk.“Wir sind wieder am Start 🙂 Das wird eine geile Zeit“, freut sich Falko Ochsenknecht bei Instagram. „Das Warten hat ein Ende. Ich zieh ein! Und ich freue mich“, freut sich auch Fernando Dela Vega.

Das sagten BTN-Fabrizio & Ole damals zu einem Comeback

Damals war sich der Fabirizio-Darsteller über eine Rückkehr noch nicht ganz sicher. „Ich bin mir unsicher. Ich war so lange nicht dabei und mittlerweile hat sich bei ‚Berlin – TagBerlin – Tag & Nachtert. Ich weiß es nicht, ob ich zurückkehren würde – da müsste viel passieren“, sagte Fernando Dela Vega im Jahr 2018 im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und auch Falko Ochsenknecht sprach bei KUKKSI vor zwei Jahren über ein mögliches Comeback. „Die Rolle ‚Ole‘ ist ja nicht gestorben. Vielleicht gibt es einen Weg, irgendwann wieder bei BTN teilzunehmen. Es ist aber auch so, dass ich auf Biegen und Brechen nicht bei BTN dabei sein muss. Der jetzige Weg, den ich derzeit bestreite, ist genauso schön“, so der Ole-Darsteller.

Wann kehren die Darsteller zurück?

Die Fans freuen sich riesig über die Rückkehr der beiden Kult-Darsteller. „Ich finde es mega geil“ oder „Endlich seid ihr bald wieder bei BTN“, schreiben die Fans bei Instagram. Unklar ist bisher aber, ab wann die beiden Urgesteine wieder in der Serie zu sehen sein werden. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.