Berlin – Tag & Nacht-Fabrizio: Letzte Chance bei JJ?

Die Hochzeit von JJ und Lennox ist Fabrizio bei „Berlin – Tag & Nacht“ ein Dorn im Auge. Um seinen Nebenbuhler nicht sehen zu müssen, flüchtet er mit Ole ins Freibad, wo er leider prompt auf Lennox trifft. Nachdem er beim Wettschwimmen versagt, sinnt er auf Rache.

Fabrizio gerät am Morgen erneut mit JJs Verlobtem Lennox aneinander. Auch mit Joe kommt es zum Streit, weil Lennox ihn zur Hochzeit einlädt. Doch Joe hat keinen Bock auf das Eifersuchtsdrama und schickt Fabrizio weg. Der fährt anschließend mit Ole ins Strandbad, wo er seinen Frust kurzzeitig vergessen kann. Als aber kurz darauf JJ und Lennox ebenfalls dort auftauchen, bleibt ein Konflikt nicht aus.

Fabrizio fordert Lennox heraus

Fabrizio fordert Lennox schließlich zu einem Wettschwimmen heraus, das er leider klar verliert. Als JJ sich gegenüber Fabrizio auch noch mitleidig zeigt, ist für ihn das Desaster perfekt. In einer Kurzschlusshandlung rächt er sich kindisch an Lennox‘ Auto für den frustrierenden Tag, was JJ jedoch mitbekommt. Ernüchtert muss er am Abend einsehen, dass er wohl nun auch die letzte kleine Chance auf eine Zukunft mit seiner Traumfrau versaut hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.