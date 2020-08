Berlin – Tag & Nacht-Fabrizio: JJ ist eifersüchtig!

Fabrizio zieht bei „Berlin – Tag & Nacht“ durch eine Flirterei mit einer Kundin in der Werkstatt den ganzen Zorn von JJ auf sich. Einem üblen Zwist folgt jedoch wilder Sex. Am Ende erkennen die beiden erleichtert, dass Streit offenbar der Treibstoff ihrer Beziehung ist.

Fabrizio und JJ schwelgen im Liebesglück und sind fest entschlossen, von nun an in totaler Harmonie zu leben. Ole hat zwar seine Zweifel, ob dieser Plan tatsächlich aufgehen wird – doch Fabrizio und JJ sind sicher, aus der Vergangenheit dazugelernt zu haben. Allerdings lässt der nächste Zwist nicht lange auf sich warten.

Fabrizio flirtet mit einer Kundin

Weil Fabrizio in der Werkstatt eine Kundin heftig anflirtet und damit JJs Eifersucht provoziert, geraten die beiden direkt wieder aneinander. Nachdem Fabrizio und JJ ihre Beziehung hinterfragen, endet der Streit schließlich aber in leidenschaftlichem Sex. Dabei wird ihnen klar, dass sie dieses Feuer in ihrer Beziehung brauchen und sie einfach nicht so wie anderen Paare ticken. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.