Berlin – Tag & Nacht: Fabrizio ist eifersüchtig auf JJ!

Für Fabrizio war es bei „Berlin – Tag & Nacht“ ein riesiger Schock: Plötzlich stand JJ vor der Tür und ist sogar in die WG eingezogen. Mit ihrem neuen Freund will die Beauty eine Bar in Berlin eröffnen – das gefällt Fabrizio überhaupt nicht. Hat er etwa doch noch Gefühle für sie?

Fabrizio behauptet, dass ihm JJ nichts mehr bedeutet – trotzdem zoffen die beiden sich am laufenden Band. Als Fabrizio hört, wie Peggy von JJs Bar schwärmt, will er sich mit Ole selbst ein Bild machen. Das Ganze endet anders als geplant.

JJ schwärmt von ihrem Freund

Fabrizio versucht weiterhin, sich gegenüber JJ im Zaum zu halten, hat aber seine Eifersucht einfach nicht unter Kontrolle. Als er zufällig mitbekommt, wie sie am Morgen von ihrem Freund schwärmt, knallt es gewaltig. Auch Ole und Joe entgeht der Streit zwischen den beiden nicht.

Doch ihnen gegenüber gibt Fabrizio entschieden vor, nichts für JJ zu empfinden. Wenig später geraten er und JJ allerdings schon wieder aneinander, als Peggy begeistert von JJs Bar berichtet. Wenig später fasst Fabrizio den Entschluss, sich die angebliche Szene-Location mit Ole einmal genau anzuschauen. Gesagt, getan: In der Bar, feiern die beiden eine heftige Zwei-Mann-Party – und werden dabei prompt von JJ erwischt… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.