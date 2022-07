Berlin – Tag & Nacht: Eva wird bedroht!

Eva wird in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ von Schülern verhöhnt und bedroht. Nino reagiert wütend und kann gerade noch von einer Schlägerei mit den Übeltätern abgehalten werden. Eva wird das alles zu viel. Sie denkt darüber nach, die Beziehung mit Nino doch zu beenden.

Nino und Eva bekommen es am Morgen mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern zu tun, die Eva verhöhnen und sie per Anruf bedrohen. Eva ist schockiert und bezweifelt, ob es die richtige Entscheidung war, in Berlin zu bleiben. Das macht Nino wütend. Er geht auf die Gruppe los und will dafür sorgen, dass sich niemand mehr trauen wird, Eva zu bedrohen.

Macht Eva mit Nino endgültig Schluss?

Kurz bevor eine handgreifliche Auseinandersetzung entsteht, können Dean und Eva zum Glück eingreifen. Bei Eva kommt Ninos kopflose Aktion gar nicht gut an. Sie will nicht daran schuld sein, dass er in Schwierigkeiten gerät und denkt laut darüber nach, einen Schlussstrich unter die Beziehung zu ziehen. Nino muss seine ganze Überzeugungskraft aufbieten, um sie doch noch umzustimmen.