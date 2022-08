Berlin – Tag & Nacht: Eva will Berlin verlassen!

An Ninos Geburtstag kommt es in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zum Eklat. Seine Mutter lässt wegen des Altersunterschieds kein gutes Haar an Eva und wirft ihr vor, ihrem Sohn den Kopf verdreht zu haben. Eva ist außer sich und ergreift die Flucht. Sie will Berlin verlassen.

Nino hat Geburtstag und kann es kaum erwarten, sein Geschenk in Form von Eva auszupacken. Doch seine Mutter funkt dazwischen, indem sie ihm einen Überraschungsbesuch abstattet. Nino ist irritiert, weil sich Eva auf keinen Fall vor seiner Mutter als seine Freundin zu erkennen geben will. Widerwillig respektiert er ihre Bedenken.

Am Geburtstag von Nino kommt es zum Eklat

Es kommt aber doch noch zum Eklat, als Ninos Mutter die beiden in flagranti erwischt. Sie lässt wegen des Altersunterschieds kein gutes Haar an Eva und wirft ihr vor, ihrem Sohn den Kopf verdreht zu haben. Nino kämpft wie ein Löwe um Eva, doch die Worte seiner Mutter zeigen Wirkung. Eva ist aufgewühlt und ergreift die Flucht. Sie beschließt, Berlin zu verlassen.