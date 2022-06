Berlin – Tag & Nacht: eva lässt sich auf ein Date mit Basti ein!

Nach anfänglichem Zögern lässt sich Eva in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ auf ein Date mit Basti ein. Dabei läuft zunächst alles gut. Als Basti jedoch am späteren Abend auf Tuchfühlung gehen will, wird er von Eva vertröstet. Nino spukt noch viel zu sehr in ihrem Kopf herum.

Eva vermisst Nino schrecklich und lehnt deshalb höflich ab, als Basti sie um ein Date bittet. Doch als sie sich wenig später von der misstrauischen Paula bedrängt fühlt, ändert sie ihre Meinung und sagt schließlich doch noch zu. Eva will Paula mit Nachdruck beweisen, dass Nino Vergangenheit ist. Das Date mit Basti verläuft angenehm, auch wenn Eva direkt zu Beginn ungewollt Nino begegnet.

Eva steht noch immer auf Nino

Als Basti allerdings am späten Abend auf Tuchfühlung gehen will, wird Eva schlagartig klar, dass Nino noch viel zu sehr in ihrem Kopf herumspukt. Sie vertröstet Basti mit schlechtem Gewissen. Nach einer weiteren unerwarteten Begegnung mit Nino muss sie sich auf dem Heimweg ehrlicherweise eingestehen, dass sie nicht weiß, wie sie über ihn hinwegkommen soll. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.