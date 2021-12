Berlin – Tag & Nacht: Es knistert zwischen Miguel und Paula!

Miguel geht Paula in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nicht mehr aus dem Kopf. Es fällt ihr zunehmend schwer, sich seinen Annäherungsversuchen zu entziehen. Zwischen ihnen knistert es immer heftiger. Derweil will Joe einen letzten schönen gemeinsamen Abend mit ihr verbringen.

Paula hat die ganze Woche damit zugebracht, sich um Joe zu kümmern. Nun fühlt sie sich überrumpelt, als sie sich ausgerechnet durch Joe nicht vor einem Training mit Miguel drücken kann. Während sie beim Sport krampfhaft versucht, Distanz zu wahren, kommt Joe verliebt auf die Idee, ihr noch einen letzten schönen gemeinsamen Abend zu bereiten. Auf diese Weise will er sich für alles bedanken, was sie in letzter Zeit für ihn getan hat.

Paula kann sich den Annäherungsversuchen nicht mehr entziehen

Indes kann sich Paula den Annäherungsversuchen von Miguel einfach nicht mehr entziehen. Ausgerechnet in dem Moment, in dem es zwischen den beiden ziemlich heftig knistert, platzt Joe herein. Prompt hat Paula ein schlechtes Gewissen. Das regt sich ganz besonders, weil sie sieht, wie sehr Joe sich mit seiner Überraschung für sie ins Zeug gelegt hat. Umso erleichterter ist sie schließlich, als sie wegen eines Friseurseminars Miguel für eine Weile hinter sich lassen kann. Doch Miguel plant bereits die nächste große Flirt-Offensive. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.