Berlin – Tag & Nacht: Erste Worte von Daniel Kunz! Darum wurde Jonas wirklich ersetzt

Fans von „Berlin – Tag & Nacht“ mussten sich in der vergangenen Woche die Augen reiben. Denn Jonas-Darsteller Daniel Kunz wurde nach einer Sex-Szene mit Amelie (Pia Trümper) einfach ausgetauscht und durch einen anderen Darsteller setzt. Nun erzählt der Soap-Star, was wirklich hinter dem Wechsel steckt.

„Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber der Sex mit mir hat dich verändert“, sagte Amelie nach der Sex-Szene mit Jonas in der Serie. Einen Tag später war Jonas auch wieder in der Serie zu sehen – aber die Rolle hat plötzlich ein ganz anderer Darsteller übernommen. Anstelle von Daniel Kunz wird Newcomer Lucas Klug künftig die Rolle des Jonas bei „Berlin – Tag & Nacht“ übernehmen.

Und was steckt dahinter? „Wir haben uns aus produktionellen Gründen dazu entschieden, die Rolle neu zu besetzen“, erklärte ein Sendersprecher in der Bild-Zeitung. „Produktionsbedingt musste die Rolle Jonas neu besetzt werden. Wir freuen uns, dass wir mit Lucas Klug einen großartigen Recast gefunden haben und so Jonas‘ Weg noch ein Stück weit begleiten können“, sagt die Produktionsfirma filmpool in einem Statement.

Daniel Kunz meldet sich zu Wort

„Ich bin eine gewisse Zeit ausgefallen – aus gesundheitlichen Gründen. Daraufhin hat sich die Produktion entschieden, die Rolle neu zu casten", verriet der Darsteller in einer Instagram-Story. Für ihn sei das kein Problem und er bestreitet auch, dass es hinter den Kulissen gekracht haben soll: „Das ist voll in Ordnung so. Da gibt es keinen Stress." Newcomer Lucas Klug musste sich für die Rolle unterdessen die Haare abrasieren. „Anfangs war mir gar nicht so klar, was das bedeutet. Ich dachte zunächst nur daran, wie geil es ist, direkt eine Hauptrolle zu spielen", sagt er in der Bild.