Berlin – Tag & Nacht: Eric überrascht Milla!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” sind sich Milla und Eric zuletzt sehr nahe gekommen. Anfangs erteilte sie ihm einen krassen Korb – nun ist sie von ihm total angetan! Und Eric schafft es erneut, Milla zu überraschen.

Milla (Liza Waschke) fürchtet, dass Eric (Christoph Dannenberg) mit seinem Weihnachtsgeschenk für Amelie (Pia Trümper) nicht ins Schwarze trifft. Doch sie täuscht sich gewaltig. Sein Mega-Präsent macht Milla einmal mehr klar, dass Eric der absolute Gipfel der männlichen Schöpfung ist.

Eric hat das perfekte Weihnachtsgeschenk für Amelie

Milla ist gerührt, als Eric sich vornimmt, ganz allein das perfekte Weihnachtsgeschenk für Amelie zu finden. Doch gleichzeitig wird ihr schnell bewusst, dass seine Ideen in einer Katastrophe enden könnten. Deshalb besorgt Milla hinter seinem Rücken ein Back-up-Geschenk.

Um auf Nummer sicher zu gehen, weiht sie schließlich sogar Amelie ein, die verspricht, so zu tun, als würde sie sich freuen. Doch am Ende taucht Eric wider Erwarten tatsächlich mit einem mega Geschenk auf, über das sich Amelie riesig freut. Milla merkt einmal mehr, was für einen Traummann sie in Eric gefunden hat… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.