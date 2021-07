Berlin – Tag & Nacht-Eric: Serientod! Darum stieg Christoph Dannenberg aus

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ kommt es zu dramatischen Szenen! Fans der Serie müssen nun ganz stark sein und sich von einem Darsteller verabschieden: Eric wird den Serientod sterben! Darsteller Christoph Dannenberg spricht über seinen Ausstieg.

Milla hat seit einigen Wochen eine heimliche Affäre und betrügt Eric. Sie hat sich etwas in Mike verschossen und hat mit ihm auch etwas am laufen. Zwischenzeitlich hat sich dieser von Pia getrennt und hat sich deshalb auch eine Auszeit genommen. Milla hat beschlossen, sich nun auf ihre Familie zu konzentrieren.

Eric wird in der Serie erschossen

Doch als Mike wieder zurück ist, wird alles anders. Milla und er können kaum die Finger voneinander lassen. Mittlerweile haben die beiden sogar Gefühle füreinander entwickelt – Eric ahnt davon noch nichts. Dann sagt Milla erneut ein Date mit Eric ab, um sich mit Mike zu treffen. Nachdem ihn Milla sitzengelassen hat, springt er für einen Kollegen ein und wird zu einem Polkizeieinsatz gerufen – und der endet für ihn tödlich!

Ausstieg von Christoph Dannenberg war nicht freiwillig

Der Darsteller stirbt den Serientod und wird also kein Comeback bei „Berlin – Tag & Nacht“ feiern. Für die Fans dürfte ein krasser Schock sein! Doch was sagt Eric-Darsteller Christoph Dannenberg zu seinem Ausstieg? „Natürlich war es spannend und eine großartige Herausforderung, Erics Serientod zu spielen. Trotzdem bin ich traurig, ‚Berlin – Tag & Nacht‘ nach so kurzer Zeit schon wieder verlassen zu müssen“, erzählt der Darsteller gegenüber dem OK!-Magazin. „Auch, wenn ich seit Anfang des Jahres wusste, dass die Rolle nicht langfristig geplant war, hat es mir doch sehr viel Spaß gemacht und ich hätte mich gefreut, noch länger Teil der Serie sein zu dürfen. Aber ich bin mir sicher, dass andere spannende Dinge kommen werden“, verriet Christoph Dannenberg weiter. Möglich wäre, dass er als Musiker durchstartet. Schließlich hat er zum Start die Fußball-EM den Song „Fußball ist unsere wahre Liebe“ veröffentlicht. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr.