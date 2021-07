Berlin – Tag & Nacht: Eric ist tot! Amelie und Milla sind am Ende

Milla erwartet in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nach ihrem Trip mit Mike eine Schreckensbotschaft: Eric ist im Einsatz gestorben. Als Amelie vom Tod ihres Vaters erfährt, verliert sie jede Kraft. Auch Mike und Milla machen sich Vorwürfe. Geht ihre Affäre nun in die Brüche?

Milla kehrt in der Nacht mit Mike von ihrem heimlichen, romantischen Ausflug zurück. Als sie erfährt, dass Eric im Einsatz erschossen wurde, ist sie jedoch völlig fassungslos. Auch Amelie zieht die Nachricht vom Tod ihres Vaters den Boden unter den Füßen weg. Während Mutter und Tochter gemeinsam trauern und Milla sich wegen ihrer Affäre mit Mike die Schuld für Erics Tod gibt, leidet auch Mike unter schlimmen Gewissensbissen.

Geht die Affäre mit Mike in die Brüche?

Als Milla erfährt, dass Eric geplant hatte, ihr gestern einen Heiratsantrag zu machen, hält sie ihren Kummer nicht mehr aus. Völlig überfordert stößt sie in ihrer Verzweiflung am Abend Mike vor den Kopf und lässt ihren geballten Frust an ihm ab…