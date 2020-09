Berlin – Tag & Nacht: Erfährt Connor die Wahrheit über Mike & Kim?

Bei “Berlin – Tag & Nacht” haben Mike und Kim ihre Liebe in den vergangenen Wochen geheim gehalten. Doch nun will er seinem Sohn endlich gestehen, dass er mit Kim zusammen ist – dann kommt aber alles anders.

Mike will Connor endlich gestehen, dass er mit Kim zusammen ist. Doch es kommt anders, denn sein Sohn erwischt die beiden während eines romantischen Nachmittags am See – und er ist alles andere als begeistert von der Neuen seines Vaters.

Connor taucht plötzlich am See auf

Mike ist am Morgen alarmiert, als er und Kim beinahe von Connor in flagranti erwischt werden. Kim wiederum ist die Heimlichtuerei langsam leid und erinnert Mike an seine Ankündigung, mit Connor zu reden. Er verspricht, sich heute darum zu kümmern, doch als Connor ihn kurz darauf versetzt, vertagt er das Gespräch und verbringt stattdessen einen romantischen Tag mit Kim am See. Der wird jedoch jäh unterbrochen, als Connor und Toni ebenfalls dort auftauchen.

Zunächst können sich Mike und Kim noch verstecken, doch schließlich fliegt ihr Versteckspiel auf. Connor versteht die Welt nicht mehr, als sein Vater ihm offenbart, dass er mit Kim zusammen ist. Setzt Mike mit seiner Beziehung das gute Verhältnis zu seinem Sohn ein weiteres Mal aufs Spiel? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.