Bei „Berlin – Tag & Nacht“ wird es einfach nie langweilig. Nachdem erst Amelie vor einigen Wochen im Kiez aufgetaucht ist, kommt nun auch ihr Vater dazu. Die Rolle wird von Christoph Dannenberg verkörpert. Der Darsteller erzählt in einem Interview, wie die ersten Tage am Set waren.

Es war ein riesiger Schock für Milla (Liza Waschke), als ihre Tochter Amelia (Pia Trümper) vor der Tür stand und die Mutterrolle einnehmen musste. Denn eigentlich will sie sich nur mit sich selbst beschäftigen – daher wollte sie sich mit AMelia zunächst nicht anfreunden. Das hat sich im Laufe der Zeit aber geändert. Die Fans haben sich lange die Frage gestellt: Wer ist eigentlich der Vater von Amelie? Das werden die Zuschauer in den kommenden Folgen erfahren. Denn plötzlich taucht der Vater von Amelie auf – er will jedoch nichts von seiner Tochter wissen.

Christoph Dannenberg steigt in die Serie ein

Gespielt wird Vater Eric von Christoph Dannenberg. Der Darsteller hat nun über die ersten Tage am Set gesprochen. „Die ersten Tage am Set waren mega! Es macht einfach richtig Bock mit der ganzen BTN-Crew zu drehen. Ich bin vom ersten Moment an supergut ins Team aufgenommen worden. Wir lachen viel, jeder hat ein Ohr für den anderen – ich weiß jetzt, warum man von der BTN-Family spricht und ich bin happy und total stolz darauf, jetzt ein Teil dieser Familie zu sein“, erzählt der Serien-Star gegenüber dem OK!-Magazin.

In den nächsten Wochen wird es in der erfolgreichen RTLZTWEI-Daily wohl ziemlich hoch hergehen. „Es wird hoch hergehen, es werden unvorhersehbare Dinge passieren und es bleibt die ganze Zeit richtig spannend. Wenn ich das Drehbuch selbst hätte schreiben müssen, hätte ich es genauso geschrieben“, so Christoph Dannenberg. Wie Amelie in der Serie wohl auf ihren Vater reagieren wird? RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.