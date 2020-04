Berlin – Tag & Nacht: Entscheidet sich Toni für Connor oder Dean?

Bei Toni, Connor und Dean lief zuletzt alles drunter und drüber. Eigentlich war sie bei „Berlin – Tag & Nacht“ mit Dean zusammen – doch landete sie plötzlich mit Connor im Bett. Die beiden Jungs vertragen sich wieder – aber mit wem ist sie jetzt eigentlich zusammen?

Toni fällt ein Stein vom Herzen, als Dean und Connor sich versöhnen. Wie beide ihr versichern, wollen sie nun auf ihre Entscheidung warten. Damit liegt der Ball in Tonis Spielfeld, denn sie hat die Qual der Wahl: Will sie Dean oder Connor?

Will sich Dean wieder mit Connor anlegen?

Connor ist besorgt: Er glaubt, dass Dean sich wieder mit ihm anlegen will, als dieser ihn zu einem mysteriösen Ausflug abholt. Auch Toni weiß nicht so recht, was sie von dem Trip der beiden halten soll. Doch zu Connors Überraschung zeigt sich Dean ihm gegenüber äußerst versöhnlich und liefert sich mit ihm sogar ein rasantes Basketballspiel. Dabei erzählt er Connor, dass Toni gestern mit ihm Schluss gemacht hat.

Für wen wird sich Toni entscheiden?

Als später Toni zu den Jungs stößt, beteuern die zwei zu ihrer Erleichterung, dass sie sich wie Erwachsene verhalten wollen – und ihre Entscheidung, mit wem von ihnen sie letztlich zusammen sein will, akzeptieren werden. Das Trio verbringt den Tag zu dritt und am Ende nimmt Connor es wie ein Mann hin, dass Dean sich doch noch kurz an ihm für den Sex mit Toni rächt. Aber mit wem will Toni eigentlich eine Beziehung eingehen? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.