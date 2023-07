Berlin – Tag & Nacht: Endgültiges Liebes-Aus zwischen Lennart und Amelie?

Mit Lennart hat Amelie bei „Berlin – Tag & Nacht“ ihre große Liebe gefunden. Doch nun droht das Liebes-Aus! Denn Lennart lässt sich auf einen unmoralischen Deal ein – dieser hatte bittere Konsequenzen für die Beziehung.

Amelie und Lennart gingen bei „Berlin – Tag & Nacht“ zuletzt gemeinsam durchs Leben. Das Paar hatte einige Höhen und Tiefen. Doch die Beziehung könnte möglicherweise bald der Vergangenheit angehören. Denn Lennart hat ein Problem: Er versinkt im Schuldensumpf und lässt sich auf einen Deal an – dieser hatte krasse Folgen für seine Beziehung zu Amelie.

Lennart lässt sich auf Deal mit Mike ein

Lennart liebt Amelie über alles und will deshalb den Deal mit Mike ablehnen. Denn er hat die Wahl: Er bekommt die Kohle, um seine Schulden abzubezahlen – dafür muss er aber seine Freundin hergeben. Das kommt für ihn nicht infrage – eigentlich. Dann wendet sich das Blatt. Denn ein Inkassounternehmen macht ordentlich Druck – Lennart gerät in Panik und nimmt den Deal letztendlich doch an. Danach folgt jedoch der schwere Schritt: Der Schlussstrich mit Amelie!

Um die ganze Situation etwas „einfacher“ zu machen, sagt er Amelie, dass er sie nie geliebt habe. Er spielt ihr vor, wieder mit seiner Ex-Freundin aus Hamburg zusammen zu sein. Amelie ist fassungslos und kann nicht glauben, was Lennart ihr erzählt. Sie jagt Lennart schließlich aus dem Loft – sie will ihn einfach nie wieder sehen! Für Amelie bricht eine Welt zusammen und hat sich in Lennart extrem getäuscht. Ob der Deal auffliegt und damit auch die Lüge? Und ist die Beziehung zwischen Amelie und Lennart wirklich endgültig vorbei? Das ganze Drama zeigt RTLZWEI heute um 19:095 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.